Dybala, nessuna lesione: affaticamento sull’adduttore destro. Sollievo in casa Roma

Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto a esami strumentali a seguito del problema all’adduttore destro rimediato contro il Feyenoord giovedì scorso. Sono state escluse lesioni e confermato un affaticamento, proverà a recuperare per la gara di ritorno contro gli olandesi (giovedì 20 aprile) mentre resterà in tribuna domani con l’Udinese. Le prima sensazioni di ieri erano positive perché il giocatore ha chiesto il cambio in tempo prima di peggiorare la situazione.

