Ecco il rigore più lungo del mondo eseguito durante un torneo scolastico in Giappone I Video

Il peculiare modo in cui un giocatore ha effettuato il tiro durante i calci di rigore che ha sancito il passaggio al secondo turno del 100° Torneo Nazionale di Calcio delle Scuole Superiori in Giappone ha fatto il giro del mondo per essere considerato tra gli internauti come «il più lungo in il mondo».

Nel video del calcio di rigore che circola su Internet, si vede uno studente della scuola Ryutsu Keizai Ogashi impiegare più di 40 secondi per entrare in contatto con il pallone, dopo che l'arbitro aveva autorizzato il tiro.

Dopo il fischio, il calciatore è rimasto immobile per più di 10 secondi prima di avvicinarsi lentamente al pallone a passi estremamente brevi, un viaggio che sarebbe durato quasi mezzo minuto, fino a quando ha finalmente calciato il pallone alla sinistra del portiere, mandando il suo tiro in rete.