Empoli-Inter 0-3, doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez: Inzaghi riabbraccia la Lu-La

Archiviata la qualificazione nella semifinale di Champions, e in attesa di quella di Coppa Italia (il 26 aprile contro la Juventus), l’Inter torna a vincere in campionato. Al Castellani con l’Empoli finisce 2-0: ai nerazzurri il successo in campionato mancava addirittura dal 5 marzo, un mese e mezzo, dal 2-0 rifilato a San Siro al Lecce. Poi quattro sconfitte e un pareggio che hanno compromesso la lotta al quarto posto. Non solo. C’è un’altra bella notizia per Simone Inzaghi. Galvanizzato dalla grazia ricevuta dal presidente della Figc (sarà in campo in Coppa Italia), Gabriele Gravina, Lukaku torna protagonista e firma una doppietta. Il belga non segnava su azione addirittura da 253 giorni, dal 13 agosto 2022, in casa del Lecce. A chiudere il match ci pensa Lautaro Martinez, inizialmente in panchina, su assist di Romelu. È un’Inter diversa rispetto alle scorse settimane. Fa fatica ad andare al tiro nel primo tempo, nonostante un possesso palla importante con l’Empoli, per poi rinascere nella ripresa. La squadra di Paolo Zanetti è pericolosa solo con Cambiaghi, che trova Handanovic pronto. Poi è solo fraseggio nerazzurro, senza mai inquadrare lo specchio della porta. Cambia tutto nella ripresa. Lukaku sblocca il risultato già al 4’ su invito di Brozovic. L’attaccante riceve palla dal centrocampista croato e firma il vantaggio con un tiro di destro. Ritorno al gol su azione ed esultanza solita: una mano sulla fronte e un dito sulla bocca come per zittire qualcuno. La stessa degli ultimi tempi, da quando il 24 marzo ha segnato in Svezia con la maglia del Belgio. Trovato il gol, l’Inter è pericolosa con de Vrij, che centra una traversa di testa, e ancora con Lukaku, bravo a raddoppiare con una conclusione potente di sinistro. Sembra finita, ma non lo è. C’è ancora tempo per il tris di Lautaro Martinez. L’assist è di Romelu: la Lu-La è tornata. Giusto in tempo per affrontare la Juventus in Coppa Italia e il Milan in Champions. Le avversarie sono avvisate.