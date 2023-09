Cannavaro boccia Mancini: «Scelta difficile, ma poteva scegliere tempi diversi»

«Mancini? È stata una scelta difficile. Ci potevano essere tempi diversi per prendere questa decisione». Lo ha detto Fabio Cannavaro, 49 anni, all'evento di presentazione delle novità del mondo Fratelli Beretta Salumi a Milano, sulla scelta di Roberto Mancini, 58 anni, di lasciare la panchina della Nazionale.

«Manca poco a delle partite importanti - ha aggiunto Cannavaro -, è stata una scelta con tempi sbagliati», ha detto, spiegando, poi, che Mancini ha avuto «un'offerta importante e quando ci sono queste offerte uno ci pensa.

Cosa pensa Cannavaro del calcio italiano di oggi

Alla luce della sue esperienze sportive all'estero, l'ex campione ha parlato anche del movimento calcistico italiano: «Girando per il mondo ti rendi conto che la differenza tra l'Italia e gli altri Paesi sta nelle strutture: su questo siamo proprio carenti», ha detto.

«Ho tanta voglia di allenare, ho fatto esperienza all'estero e una in Italia che non è andata troppo bene. Aspetto e studio poi vediamo cosa succede in futuro», ha concluso l'ex difensore, protagonista della nuova campagna pubblicitaria "Campione a tavolà di Fratelli Beretta", in onda dal prossimo 17 settembre sulle reti televisive e piattaforme di streaming.