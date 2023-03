Feldi Eboli batte Sandro Abate e aggancia Napoli Futsal in vetta

Successo esterno e vetta provvisoria della classifica per la Feldi Eboli, che batte a domicilio Sandro Abate Avellino al termine di una gara ricca di emozioni. Termina 5-2 per le volpi di Salvo Samperi, che chiudono definitivamente i conti nel finale, con gli irpini in campo col portiere di movimento.

In campo Sandro Abate parte meglio, ma Dalcin risponde sempre presente. E così il punteggio si sblocca col vantaggio ebolitano realizzato da Restaino su schema da calcio piazzato. Fuoco di paglia però, perché i padroni di casa reagiscono immediatamente ristabiliscono il pari con Gui. Ed è il punteggio con cui si chiude la prima frazione.

Si riparte ed è la Feldi a tentare di riportarsi avanti. Calderolli fallisce una clamorosa chance, poi Parisi sbarra la strada due volte a Fantecele prima dell'altra grossa opportunità mancata da Guilhermao. La dura legge del gol punisce le volpi con una rapida azione di rimessa concretizzata da Alex.

Non è finita. Riordina le idee la Feldi e nel giro di 35 secondi a cavallo del 14' Venancio e Guilhermao firmano il controsorpasso. Emozioni a non finire. La Sandro Abate è tutt'altro che tramortita, ma il tentativo di Gui si ferma sul palo. All'ultimo minuto Selucio infila la doppietta personale che chiude i conti sul definitivo 2-5.

Festa grande per i rossoblu ebolitani, che si godono l'aria della vetta in attesa del recupero tra Meta Catania e Napoli, in programma il prossimo 29 marzo, a pochi giorni dalla disputa della Final Four di Coppa Italia, altro grande appuntamento in cui la Feldi Eboli vorrà di sicuro recitare un ruolo da grande protagonista.