Dieci anni dopo, riecco Prandelli in Viola. La Fiorentina ha esonerato Giuseppe Iachini dalla guida della squadra gigliata e al suo posto c'è l'ex Ct. Quello dell'ormai ex tecnico viola è il primo esonero in Serie A dal via della stagione. Prandelli verrà presentato domani alle ore 13.00 in diretta streaming sui canali della Fiorentina. E nel pomeriggio il nuovo tecnico viola dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori. «Purtroppo, dopo un'attenta e scrupolosa analisi dell'inizio di questa nuova stagione e dei risultati fino a oggi ottenuti - sottolinea il comunicato del club viola - la società ritiene che la soluzione migliore sia quella di revocare l'incarico all'attuale allenatore». «Il presidente Commisso e tutta la dirigenza viola - prosegue la nota - desiderano esprimere la propria gratitudine a Beppe Iachini e a tutto il suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrati sin dal loro arrivo e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera». Dopo sette giornata di campionato, la Fiorentina è 12/a con otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA