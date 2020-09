Ultimo aggiornamento: 17:11

Fiorentina-Torino apre oggi alle 18.00 la nuova stagione. Iachini, confermato sulla panchina dei Viola, ripartirà dal 3-5-2 ed è pronto a far debuttare il nuovo acquisto Bonaventura. Nei Granata, Giampaolo fa il suo debutto in panchina e si affida alla coppia Belotti-Zaza.: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Kouamè. All. Iachini.: (4-3-1-2)Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Giampaolo.