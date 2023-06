Gattuso in Arabia: Ringhio cede alle sirene dei petroldollari

L'ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è molto vicino ad andare ad allenare in Arabia Saudita. Il campionato più attrattivo - economicamente - di questa estate è pronto a convincere anche Ringhio, senza panchina nell'ultima stagione dopo l'addio traumatico al Valencia. La trattativa tra le parti - come riportato da Sky Sport - è in corso da diverse ore ed è ora in stato direttamente con il primo ministro dell'Arabia Saudita che si occupa dell'arricchimento di un campionato che vedrà protagonisti il prossimo anno alcune stelle come Cristiano Ronaldo, Kante e Benzema.

Gli arabi avrebbero messo gli occhi anche su Lozano e Lobotka nella rosa di Rudi Garcia: difficile che il secondo lasci il club.

Nelle ultime stagioni, però, Gattuso non ha trovato il progetto giusto: è rimasto sulla panchina azzurra fino al giugno 2021 dopo aver sostituito Ancelotti. Dopo un breve passaggio mai concretizzato alla Fiorentina, nell'ultima stagione ha guidato il Valencia in Liga da luglio a fine gennaio.