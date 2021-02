Tifosi sugli spalti e stadi pieni alla Coppa del Mondo in Qatar 2022. Ne è convinto Gianni Infantino, che è stato ospite dell'Oms nel consueto briefing sul Covid-19: «Sarà sconfitto entro quella data e i Mondiali saranno magici come sempre. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per sconfiggere il coronavirus. Chiediamo alla comunità internazionale di agire insieme per assicurare pari livelli di accesso ai vaccini, alla cure e ai test diagnostici in tutto il mondo», aggiunge Infantino.

Ultimo aggiornamento: 18:56

