Simone Inzaghi sotto inchiesta.della Procura Federale. Il tecnico della Lazio, durante l'incontro dei quarti di finale di coppa Italia con il Parma del 21 gennaio scorso allo stadio Olimpico, avrebbe pronunciato due espressioni blasfeme che, se confermate potrebbero portarlo ad una squalifica. La segnalazione, come avviene in questi casi particolari, è arrivata tramite uno degli ispettori federali posizionati a bordocampo. L'indagine da parte della Procura, riguardo questo caso specifico, è stata chiusa e ora l'allenatore biancoceleste, assistito dall'avvocato Agostini, ha tempo fino a lunedì prossimo per patteggiare, almeno è questa la strategia del suo legale. Se non lo farà, allora Inzaghi verrà deferito e andrà incontro ad una sicura squalifica.

Ultimo aggiornamento: 15:41

