Kean, non c'è pace dopo la fuga dall'Under 21: furto in casa, rubati soldi e gioielli

Non c'è pace per i giocatori della Juventus dopo gli ultimi mesi burrascosi, una stagione non all'altezza e la penalizzazione in classifica che ha tolto la soddisfazione di una qualificazione in Champions League. Ora ci si mettono anche i furti nelle abitazioni: l'ultimo caso vede coinvolto Moise Kean. Non un bel periodo tra l'altro, per quest'ultimo, dopo la fuga dal ritiro della nazionale Under 21 (l'attaccante azzurro non giocherà gli europei perché «non motivato», aveva fatto sapere la ct Nicolato).

Un altro furto in casa di un calciatore della Juventus, dunque.

Rotta una finestra al primo piano, i ladri sono riusciti a impossessarsi di gioielli e denaro. A presentare la denuncia è stata la domestica del calciatore che si è rivolta ai carabinieri della stazione di Barriera Casale. All'inizio dell'ottobre 2022 sempre nella zona pre-collinare di Torino una banda aveva tentato il colpo nell'abitazione dell'argentino Di Maria.