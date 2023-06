Frosinone, Di Francesco nuovo tecnico per la A: manca solo l'annuncio. Presentata la campagna abbonamenti: ecco le tariffe

Manca soltanto l'ufficialità, ma sarà Eusebio Di Francesco a raccogliere l'eredità di Fabio Grosso sulla panchina del Frosinone, neopromosso in A. È stato infatti trovato l'accordo tra il club ciociaro e l'ex allenatore di Roma e Sassuolo. L'annuncio atteso a breve.

Nel frattempo è stata presentata la campagna abbonamenti del Frosinone. Per rinnovare o acquistare un nuovo abbonamento è necessario avere in possesso la Fidelity Card in corso di validità. Si parte con la prelazione per gli abbonati dell’ultimo anno, dal 21 al 25 giugno. Sarà possibile confermare il proprio posto o cambiare. La fase 2 prevede dal 28 al 30 giugno di acquistare un secondo abbonamento per i familiari, con il prezzo ridotto, sempre per gli abbonati che hanno fatto già un abbonamento nella fase precedente. Hanno diritto a biglietti e abbonamenti ridotti: gli over 65, donne, under 18, bambini, accompagnatore disabili.

Terza fase dedicata ai member, che saranno circa due mila, dall’1 al 5 luglio anche per i member ci sarà la possibilità di fare l'abbonamento per un proprio familiare.

L’11 luglio, parte la vendita libera.

Prezzi – I biglietti in Curva Nord costeranno 30 euro nelle partite singoli, e nei big match (Napoli, Lazio, Inter, Milan, Roma, Juventus) 40 euro. Stessi prezzi per la Curva Sud. Tribuna Est 45 euro e 70, mentre il prezzo più alto è della tribuna autorità 160 euro e nei big match di 250 euro.

Il prezzo degli abbonamenti: 270 euro per la Curva Nord, con ridotto a 200 euro. Mentre quello più alto è per la tribuna autorità, 2.300 euro e ridotto a 1.600 euro. Per i bambini sono 80 euro in Curva e 160 euro in Tribuna Est.

Il biglietto per gli ospiti costa 35 euro nelle partite normali, 40 nei big match.