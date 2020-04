I dubbi di Gonzalo Higuain potrebbero sfociare in caso, ma si capirà meglio nelle prossime ore. Al momento secondo Sky Sport l’attaccante juventino avrebbe espresso la sua volontà di rimanere in Argentina e di non fare ritorno in Italia, potenzialmente un grosso problema per Maurizio Sarri che sta riorganizzando la ripresa degli allenamenti alla Continassa, in vista della ripartenza del campionato. La Juventus, però, ribadisce che il Pipita non abbia mai confermato la volontà di rimanere in Sud America e che di fatto non sia stata ufficializzata una data per il rientro dei 9 stranieri all’estero, anche se a partire da domani sono attesi tutti a Torino. Con un punto interrogativo proprio su Gonzalo Higuain, in Argentina dallo scorso 19 marzo, il primo a lasciare l’Italia, dopo aver informato la società della sua volontà di tornare in patria anche per stare vicino alla mamma in condizioni di salute precarie. Questa - la principale - e altre motivazioni (la paura del contagio, le incertezze legate alla ripresa e le prospettive di una separazione sicura a fine stagione) potrebbero spingerlo a prendere tempo, rinviare il ritorno, la Juve è in attesa. Ultimo aggiornamento: 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA