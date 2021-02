Continua l’emergenza in casa Juve: Dybala oggi è volato a Barcellona per un consulto col prof. Cugat. L'argentino ha ancora fastidio al ginocchio dopo l'infortunio al collaterale di più di un mese fa. Contro il Verona Pirlo non potrà contare su Morata, e quindi ancora straordinari per Ronaldo che non riposerà e sarà affiancato da Kulusevski. Lo spagnolo non si è allenato e sta proseguendo il suo recupero dall’infezione virale.

Contro il Verona problemi anche in difesa, vista l’assenza di Cuadrado (ancora ai box) e la squalifica di Danilo: il ballottaggio sulla fascia destra coinvolge il baby Dragusin, Demiral oppure Alex Sandro, Pirlo ha ancora un paio di allenamenti per trovare una soluzione.

Ultimo aggiornamento: 21:37

