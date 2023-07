La Feldi Eboli conferma Venancio: Liberti e Montefalcone prime novità

Seconda conferma nel roster della Feldi Eboli. Dopo il capitano Carlos Dalcin, la società del patron Gaetano Di Domenico ha rinnovato con Venancio Cini Baldasso, altro grande protagonista della scalata allo scudetto. Una prima stagione coi fiocchi quella passata, con la certezza che la prossima «sarà molto più difficile perchè ripetersi è ancora più complicato. In Champions League - ha aggiunto Venancio - possiamo fare meglio rispetto all’anno scorso; abbiamo esperienza in più e dobbiamo essere intelligenti a sfruttare questo bagaglio acquisito. Saluto tutti i tifosi della Feldi e spero che potremmo tornare a gioire tutti insieme».

Per una conferma, arrivano anche due novità in casa Feldi Eboli.

Approda infatti in rossoblu Francesco Liberti, classe 1995 proveniente dal Ciampino Aniene. Il laterale ha disputato un'ottima stagione e ha riconquistato la convocazione in Nazionale. Il nuovo acquisto ha elogiato la crescita costante della società, sottolineando che «giocare nella società campione d’Italia sarà un enorme stimolo, così come disputare la Champions League e la Supercoppa italiana. Chi arriva qui deve puntare a vincere, lavorando con grande umiltà e consapevolezza».

Si accasa a Eboli anche un altro volto noto della Nazionale azzurra. Si tratta del portiere Germano Montefalcone, che torna in Campania dopo la recente esperienza tra i pali del Real San Giuseppe. Atleta che non ha bisogno di presentazioni, è reduce dalla stagione con la maglia del Pescara Futsal e ha firmato un accordo biennale con la Feldi.