Napoli Futsal, Marco Ercolessi è il quarto colpo di mercato

«Lotteremo per vincere». Marco Ercolessi è il quarto colpo di mercato del Napoli Futsal. Ritrova all’ombra del Vesuvio il tecnico Fulvio Colini, con il quale ha vinto uno scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa nel biennio al Pescara, chiudendo quarto in Uefa Futsal Cup.

Accetta di buon grado il guanto di sfida il laterale classe 1986, pronto ad imporsi nuovamente sul parquet.

Idee chiare. «Sono contento di essere arrivato in una società organizzata, che ha entusiasmo e punta ad essere al top del campionato italiano», spiega il giocatore di Abano Terme, che indosserà la numero 2.

Motivazioni. «E’ un piacere ed un onore vestire l’azzurro», afferma il già campione d’Europa e bronzo iridato. «Non sarà facile, perché regna ancora grande equilibrio tra i roster di tutte le squadre», avverte la new entry.

Carisma ed esperienza. Recordman di presenze in Nazionale (137), Ercolessi punta a ripetersi nell’urbe di Partenope, reduce dal recente successo della Coppa Italia al PalaVesuvio con il Real San Giuseppe. In Campania ha vestito anche la maglia della Feldi Eboli e della Sandro Abate Avellino. «Sono convinto che lotteremo in tutte le competizioni per vincere, lavoreremo giorno per giorno per arrivare ai nostri obiettivi». Dispensa ottimismo, diffonde fiducia. «Ringrazio il presidente Serafino Perugino e la sua famiglia per la stima dimostrata nei miei confronti. Puntiamo ad una stagione molto promettente», assicura Ercolessi.

Tappe. Petrarca, Luparense, Canottieri Belluno, Venezia, Marca Futsal. E poi Kaos e Acqua&Sapone.

«Marco Ercolessi ha tracciato un percorso di storia nel calcio a 5 con l’Italia e con i tanti club in cui ha militato», sottolinea il direttore generale Pasquale Scolavino. «Abbiamo bisogno di giocatori della sua esperienza e qualità, perché siamo convinti che possa lasciare il segno», conclude convinto il dg partenopeo.