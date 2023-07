Napoli Futsal, ecco Gennaro Galletto

Da piazza Carlo III al sogno scudetto. La Coppa Italia l’ha già messa in bacheca, quindi punta a vincere l’ambito trofeo, ovvero il tricolore all’ombra del Vesuvio. Intende imitare capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni la new entry del Napoli Futsal. Mostra subito idee chiare Gennaro Galletto.

«Non dobbiamo nasconderci né tralasciare alcuna competizione», dice convinto il classe 1993, approdato al club presieduto da Serafino Perugino. Il laterale offensivo ha scelto la numero 14. «E’ il giorno in cui è nata mia moglie Maria», spiega il napoletano doc. «Sono felicissimo di indossare la maglia della mia città», asserisce orgoglioso Galletto, desideroso di far bene alla corte di Fulvio Colini. «E’ arrivato il momento giusto per indossare i colori azzurri», argomenta.

Grinta e tecnica. Non vede l’ora di cominciare. «Sono contento di aver accettato questo progetto. Sono sicuro che la società costruirà una squadra da primato», auspica fiducioso Galletto. «Lavorare con lo Special One del parquet sarà motivo di orgoglio». Si punta in alto, si ragiona in grande. «Proveremo a portare un trofeo al Napoli», promette sicuro il 30enne partenopeo.

Trascorsi. Cresciuto nel settore giovanile di quello che fu il Napoli Calcio a 5, prima come Napoli Futsal Santa Maria Scafati e poi DHS. L’esperienza a Fondi fino al 2016, poi il Marigliano, ottenendo da protagonista la promozione in A2. Nel dicembre 2018 il trasferimento al Real San Giuseppe: vince la Coppa di categoria in B. Nel 2019 passa alla Sipremix Limatola, un anno dopo i sanniti rinunciano all’iscrizione e Gallo si dirige al Benevento: 27 firme d’autore in giallorosso e ancora promozione. Ritorna in gialloblu al San Giuseppe, disputando la serie A. Bottino pesante con 12 gol in campionato e la Coppa sollevata al PalaVesuvio. E arriva la convocazione del ct Massimiliano Bellarte per il Main Round: debutto con l’Italfutsal contro la Macedonia.

Operazione significativa per Pasquale Scolavino. «Gennaro Galletto è un giocatore straordinario, che stimo da anni», sottolinea il dg. «Si è preso la sua rivincita quando è diventato un calcettista maturo, pronto di nuovo per grandi palcoscenici», nota il dirigente. «E il fatto che sia nel giro della Nazionale non mi sorprende», tiene a precisare. «Aumentiamo col suo talento il tasso di napoletanità del gruppo», conclude soddisfatto Scolavino.