A un paio di settimane dalla ripresa del campionato di Serie A, prima preoccupazione per la Lazio di Claudio Lotito, che al restart si giocherà nelle ultime giornate lo scudetto con l'Inter e soprattutto la Juventus. Il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic non è infatti in buone condizioni: questa mattina si è fermato in allenamento per un risentimento al ginocchio.



Il 25enne serbo ha abbandonato la seduta in anticipo: questo pomeriggio intorno alle 18 è in programma una risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio. Milinkovic è uno degli uomini più importanti della squadra di Simone Inzaghi, che contava di averlo a disposizione dal prossimo 24 giugno quando i biancocelesti andranno a far visita all’Atalanta di Gasperini. Ultimo aggiornamento: 15:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA