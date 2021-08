Correa all’Inter, ora ci siamo per davvero. Le due società hanno trovato l’accordo: 30 milioni di euro cash e uno di bonus. A sbloccare la situazione una telefonata tra Lotito e Marotta col primo che ha concesso uno sconto sui bonus. A breve si chiude e Correa già da domani potrebbe andare a Milano per le viste. Ora la Lazio ha i soldi per l’esterno. Kostic é in cima alla lista, ma non c’è solo lui.

