Lazio-Napoli 1-2, sorpasso e vetta per le ragazze di Seno

Sorpasso riuscito. Dopo 27 giornate capitan Paola Di Marino e compagne toccano quota 67 e si prendono la vetta. Il Napoli femminile si aggiudica lo scontro diretto, battendo la non più capolista Lazio 1-2. Gara capolavoro per le ragazze di Biagio Seno, che espugnano Formello con la marocchina Sabah Seghir (18’) e la spagnola Elisa del Estal (28’). Per le biancocelesti gol della bandiera a firma della danese Sille Fuhlendorff (63’).

Aquilotte superate di una lunghezza in griglia e agganciate dal Cittadella (66). Risultato pesante quello delle azzurre, perché maturato in trasferta e non solo. A tre giornate dal termine il club partenopeo chiude la pratica nel primo tempo.

Pregevole l’assist della portoghese Adriana Gomes per l’ex doriana, che mette a referto il primo gol con la maglia del Napoli. Trascorrono dieci minuti esatti e l’attaccante di Santander classe 1993 raddoppia di testa. Sfiora il tris Di Marino, generando il panico nella retroguardia locale.

E proprio il numero 5 procidano si rende protagonista di un salvataggio provvidenziale nella ripresa. Di testa, però, Fuhlendorff va a segno. Il Napoli contiene, rischia poco e incamera tre punti di vitale importanza. Buona la presenza del seguito azzurro, con il presidente Alessandro Maiello presente in tribuna. La foto di gruppo certifica l'impresa compiuta.