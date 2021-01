13'st Buona diagonale difensiva di Parolo, che anticipa Sprocati, appostato dentro l'area.

11'st Altra conclusione della Lazio, questa volta con Hoedt, che però non trova lo specchio della porta. Si muove Correa intanto.

10'st Recupera un pallone vangante Akpa-Akpro, e senza pensarci scarica col destro verso la porta di Colombi: il portiere del Parma respinge.

8'st Ritmi blandi in questa ripresa.

6'st Possesso palla della Lazio. Parma che non riesce a recuperare il pallone.

3'st Subito attivo Milinkovic in questo avvio di ripresa. E immediatamente preso di mira dai centrocampisti del Parma che gli hanno riservato un "trattamento" particolare.

1'st Iniziata la ripresa all'Olimpico. Nessun cambio per i due tecnici.

Al momento decide il colpo di testa di Parolo, lasciato solo dalla difesa del Parma. Ma sono comunque della Lazio le occasioni migliori in questo primo tempo. Legno di Muriqi, poi stessa sorte per Pereira, e occasione per l'attaccante kosovaro che da buona posizione spara addosso a Colombi. Parma che solamente nel finale ha cercato di mettere la testa fuori: ma zero pericoli per Strakosha.

46'pt Doppio fischio di Ayroldi. Partita all'intervallo.

45'pt Angolo per il Parma, dopo un buono spunto di Sprocati. Ci sarà 1' di recupero.

42'pt La squadra di D'Aversa ha sicuramente messo un po' di coraggio in campo in questa seconda fase di primo tempo. Anche se Strakosha al momento non è mai stato sollecitato.

38'pt Rimane invariato rispetto ai primi minuti il canovaccio della partita. Anche se il Parma in questa fase sta cercando di alzare un po' il ritmo.

35'pt Esce bene il Parma dal primo pressing della Lazio. La squadra di D'Aversa con qualità riesce anche ad arrivare dalle parti di Strakosha.

32'pt Battuto male il calcio piazzato da Pereira, il Parma cerca il contropiede direttamente con il lancio di Colombi: ma Strakosha dall'altro lato esce quasi fino a metà campo mettendo in fallo laterale.

31'pt Punizione per la Lazio dai 30 metri: c'è Pereira sul pallone.

26'pt Cerca di chiudere la partita la Lazio. Che ancora con Fares riesce a mettere dentro un buon pallone sul quale arriva a Muriqi che cerca la sponda di Pereira. La palla schizza al limite dell'area e ci prova Milinkovic. Conclusione sporca.

23'pt GOL LAZIO: Arriva la rete della squadra di Inzaghi. Segna Parolo, dimenticato in area dal Parma, che di testa ha vita facile nell'indirizzare alle spalle di Colombi.

22'pt Altro legno per la Lazio: stavolta è Pereira col destro a non riuscire a battere Colombi.

21'pt Altra occasione per Muriqi, che stavolta col destro non riesce a battere Colombi, che chiude sul suo palo.

19'pt Contropiede del Parma, gestito da Mihaila, che arriva sul fondo e mette in mezzo per l'accorrente Brunetta: conclusione deviata in angolo, ma pericolo per Strakosha.

18'pt Nulla di fatto sugli sviluppi del corner. Il Parma respinge, si piazza bene, a costringe la squadra di Inzaghi a ripartire addirittura da Strakosha.

17'pt Lazzari dimostra di attraversare uno splendido momento di forma. Sgroppata a destra e cross deviato in angolo.

14'pt Grande occasione per la Lazio, che capita sui piedi di Muriqi. Il kosovaro servito da Pereira, controlla in area e con l'esterno mancino colpisce il palo a Colombi battuto.

10'pt Sprona i suoi Inzaghi, chiede di andare ad attaccare la difesa del Parma il tecnico biancoceleste. E lo fa anche con una certa determinazione.

8'pt Buona iniziativa personale di Fares a sinistra: l'esterno arriva sul fondo con un buon cambio passo e mette in mezzo. Abile la difesa del Parma a respingere.

6'pt Buon avvio degli emiliani. Che gestiscono il pallone anche con una certa tranquillità. Lazio in attesa.

3'pt Errore in fase d'impostazione di Hoedt, e per poco non ne approfittano gli ospiti. È bravo Strakosha in uscita bassa sui piedi di Brunetta.

2'pt Calcio d'Angolo per il Parma, ma il traversone di Brunetta è lungo.

1'pt Inizia la gara dell'Olimpico, il primo pallone giocato è del Parma.

Si torna in campo all'Olimpico dopo la sbornia del derby. La Lazio scende in campo stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di fronte il Parma di D'Aversa: partita da dentro o fuori. Turnover per Inzaghi, che non ha convocato Immobile e che dovrà fare i conti con le assenze di Luis Alberto e Luiz Felipe. Per il difensore stagione praticamente finita. È emergenza, come spesso successo in questa stagione. Ma i biancocelesti si sono sempre esaltati in questa situazione. Ci sarà spazio per Muriqi, che ha l'occasione per sbloccarsi. Parolo giocherà nel pacchetto difensivo. Quasi totale il turnover invece per D'Aversa: il Parma pensa solamente al campionato.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa-Akpro, Escalante, Milinkovic, Fares; Muriqi, Pereira. All.: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Sohm, Ricci; Dezi, Cyprien, Kurtic; Brunetta, Sprocati, Mihaila. All.: D'Aversa.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

