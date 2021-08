Lukaku-Chelsea, avanti tutta: il belga è sempre più vicino all'addio

Siamo all'ultima curva prima del traguardo. In una fase caldissima, dove tutti i protagonisti non hanno dubbi sull'esito della trattativa dell'estate: Lukaku al Chelsea. Il centravanti belga è, infatti, sempre più vicino al ritorno a Londra per una cifra monstre, sui 130 milioni di euro. Gli ultimi contatti sull'asse Londra-Milano sono stati molto positivi. C'è la volontà di chiudere in tempi rapidi la trattativa, che permetterebbe al giocatore classe '93 di raddoppiare il suo attuale ingaggio da 8 milioni di euro a stagione. Non solo. Lukaku al Chelsea lotterebbe per grandi traguardi e indosserebbe la maglia di un club sempre più ambizioso, dopo la vittoria della Champions League.

Addio record

Curiosità: la partenza dell'attaccante riscriverebbe la storia del calciomercato nerazzurro. La sua vendita supererebbe infatti l'attuale primato di Zlatan Ibrahimovic, ceduto al Barcellona nel 2009-2010 per 70 milioni di euro. Insomma, è stato impossibile per Beppe Marotta blindare l'ex United in un momento così particolare per il club di Suning. Sempre l'ad nerazzurro è alle prese già con i sostituti del belga. Due i nomi in cima alla lista: Zapata dell'Atalanta e Vlahovic della Fiorentina.