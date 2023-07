Malagò, stoccata a De Laurentiis: «Non è il Coni che decide sugli extracomunitari»

inviato a Dimaro

Giovanni Malagò, il presidente del Coni, che ieri pomeriggio, alla presentazione del ds Meluso, De Laurentiis ha polemicamente invitato a «farsi da parte e concedere più extracomunitari al calcio» ha replicato duramente: «Mi ha sorpreso e dispiaciuto per tre motivi. Perché lui è un amico e poteva alzare il telefono; perché mi ha già chiamato Lorenzo Casini per questa richiesta e poi soprattutto perché il Coni in questa faccenda non c’entra proprio niente; infine perché ha mostrato una non conoscenza della materia imbarazzante».

E spiega, risentito. «Sono le federazione che fanno la richiesta del numero degli extracomunitari, la somma di questi extracomunitari poi fa parte di quel sistema sportivo che poi adotta un provvedimento di giunta che rientra nell’ambito della legge Bossi Fini. Per cui se una federazione me ne chiede uno o cinque uno lo valuta e trova i numeri. Questa cosa ci è stata chiesta all’inizio della campagna acquisti. Sinceramente sono dispiaciuto, sorpreso e imbarazzato».