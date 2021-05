Roberto Mancini ha scelto su chi puntare all'Europeo. Ufficializzata la lista, con 28 azzurri (i 26 che parteciperanno alla competizione continenyale più 2 riserve). Martedì, entro la mezzanotte, consegnerà l'elenco, sapendo di poter cambiare fino al 10 giugno, i giocatori infortunati. Fuori Kean, deludente nel test di venerdì contro San Marino, dentro Politano, doppietta a Cagliari. Rimangono aperti i ballottaggi in difesa e a centrocampo: si giocano il posto Toloi e Mancini così come Sensi, ancora non recuperato, e Cristante. Emerson e Jorginho, impegnati nella finale di Champions, si uniranno al gruppo martedì.

Esclusi: Cragno, Ferrari, Biraghi, Castrovilli, Kean, Raspadori e Grifo. Gli azzurri saranno domani nella Capitale all'ora di pranzo e si alleneranno nel pomeriggio al Centro Onesti all'Acquacetosa, prima di partecipare alla registrazione della trasmissione Notte Azzurra che andrà in onda martedì. In serata treno charter per Firenze: da martedì comincia la preparazione per l'ultima amichevole, venerdì a Bologna contro la Repubblica Ceca.

ELENCO COMPLETO

Ecco la lista dei 28 convocati.

3 portieri: Donnarumma (Milan), Sirigu (Torino), Meret (Napoli);

10 difensori: Bastoni (Inter), Bonucci e Chiellini (Juventus), Acerbi (Lazio), Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Psg), Mancini e Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta);

8 centrocampisti: Verratti (Psg), Cristante e Pellegrini (Roma), Barella e Sensi (Inter), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo), Pessina (Atalanta);

7 attaccanti: Immobile (Lazio), Belotti (Torino), Bernardeschi e Chiesa (Juventus), Insigne e Politano (Napoli), Berardi (Sassuolo).