Benevento-Cittadella, l'elenco dei convocati: rientra Veseli, sei assenze

Frederic Veseli torna nell'elenco dei convocati per la partita contro il Cittadella. L'albanese rientra dopo due mesi dall'infortunio patito contro l'Ascoli. Assenti gli infortunati Letizia, La Gumina e Leverbe; out anche lo squalificato El Kaouakibi, Ciano e Vokic che stanno entrambi proseguendo il percorso di recupero. Chiamata per il difensore classe '02 Perlingieri.

L'elenco dei convocati

Lucatelli, Manfredini, Paleari;

Capellini, Foulon, Glik, Masciangelo, Pastina, Perlingieri, Veseli;

Acampora, Basit, Improta, Koutsoupias, Kubica, Schiattarella, Tello, Viviani;

Farias, Forte, Simy, Thiam Pape.