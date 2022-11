Napoli-Empoli, Zanetti mette le mani avanti: «Gli azzurri tra i migliori d'Europa»

«Noi sappiamo della forza del Napoli, è una squadra meravigliosa, è tra le prime tre d'Europa in questo momento», dice Paolo Zanetti, allenatore dell'empoli atteso in città per la sfida di domani al Maradona contro il Napoli «Con questo tipo di squadre bisogna andare oltre noi stessi. Dobbiamo imparare, queste sono squadre che possono farti male ma le partite vanno giocate. Il Napoli è una squadra che imposta con due giocatori più uno, poi tutti gli altri giocano in attacco. Accettano la parità numerica difensiva, sa palleggiare e attaccare gli spazi. Bisogna difenderci bene prima di tutto, non possiamo permetterci di perdere equilibrio e dobbiamo limitare gli errori tattici e individuali».

Quale Empoli aspettarci in campo domani sera? «L'ho detto in passato, non sono un amante del turnover se non obbligato. Qualche ragionamento va fatto, anche in avanti, qualcuno che rifiaterà lo farà perché non è al 100%. Non vogliamo snobbare la partita, solo un folle lo farebbe» ha continuato Zanetti. «Abbiamo fatto benissimo con il Sassuolo, considerando anche il valore dell'avversario, siamo stati bravi a non farli sembrare così forti. Ci dà un po' più di consapevolezza, a volte si rischia di perdere autostima quando si incontra grandi squadre e si perde. Tirarsi su e rimettersi in pista è un'iniezione di fiducia incredibile. Spero che questa cosa ce la porteremo in campo domani».