Napoli Futsal-Città di Melilli 4-0, gli azzurri consolidano la vetta

Il Napoli Futsal cala il poker. Ed è il modo migliore per salutare i tifosi a Cercola e augurare loro buon Natale. Capitan Fernando Perugino e compagni assestano un colpo decisivo, battendo Città di Melilli con le marcature di Rafael Novaes de Souza Rafinha (23’03”), la doppietta di Massimo De Luca (25’57”e 28’18”) e Rodolfo Fortino (31’16”), che riscatta l’errore dal dischetto nella trasferta di Pescara.

Tutto nella ripresa. Dopo un primo tempo sofferto e terminato a reti inviolate, gli azzurri chiudono il 2022 tra le mura amiche con il sorriso e rafforzano il primato, conquistando l'ottava vittoria casalinga consecutiva. Con la 13esima giornata di serie A si abbassa definitivamente il sipario a Cercola.

Assente Attilio Arillo. Melilli in maglia rossa. Lorenzo Pietrangelo tra i pali in completo giallo. Il laterale Eriel Pizetta calcia sul fondo, si scusa Luca De Simone. Rimedia un colpo il numero uno del Napoli: gomito alto da parte di Domenico Dylan Pasqua. Esce sangue dalla bocca del classe 1995, costretto ad uscire. Al suo posto entra sul parquet Marcio Ganho dopo 7’15”. I padroni di casa creano scompiglio con la girata di Mateus, respinge il portiere neroverde Guilherme Boschiggia.

I ragazzi allenati da Antonino Rinaldi si affacciano in avanti. Interviene di testa e in tuffo il brasiliano Ganho. L’estremo difensore classe 1998 sventa il pericolo prodotto dai siciliani e si supera con una grande parata. Si vivacizza l’incontro negli ultimi 30 secondi del primo tempo. Il salvataggio di Ganho (23”) precede quello di Davide Spampinato (13”). Humberto Honorio spreca una ghiotta palla gol (6”), di testa Cristian Rizzo prova a sorprendere Ganho, che risponde d’istinto (4”).

Nella ripresa il Napoli mette il turbo, cambia passo e sale in cattedra. Si prendono la scena i big four per la gioia di David Marìn. Rafinha, due volte lo scugnizzo partenopeo, e il bomber pivot Fortino portano il club presieduto da Serafino Perugino a quota 34. La capolista si riscatta e già pensa a mercoledì 28 dicembre, quando incontrerà in trasferta la Fortitudo Pomezia.