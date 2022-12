Napoli Futsal, la classifica sorride agli azzurri dopo il poker al Città di Melilli

Classifica amica. Alla luce del pareggio in Sicilia dell’Olimpus Roma con Meta Catania (2-2), capitan Fernando Perugino e compagni consolidano la vetta in virtù del successo interno contro la Città di Melilli (4-0). Napoli davvero bellissimo con i suoi arcieri, abili a trafiggere Guilherme Boschiggia. Si prendono la scena Rafinha, due volte Massimo De Luca in tre minuti, e Rodolfo Fortino. Tutto accade nella ripresa.

Salgono a sei le lunghezze di vantaggio sulla diretta inseguitrice. Il club presieduto da Serafino Perugino chiude nel migliore dei modi tra le mura amiche. Soddisfatto il tecnico spagnolo David Marìn. «Nel primo tempo siamo stati un po’ frenati, gli isolani difendevano forte». I neroverdi hanno retto bene l’urto dei padroni di casa. «Siamo stati pericolosi solo su qualche calcio da fermo». La musica è cambiata decisamente nella seconda parte di gara. «Dopo la prima rete ci siamo sciolti e siamo stati più precisi in tutti i movimenti», conclude l’entrenador di Madrid.

Ciao 2022. Mercoledì 28 dicembre la 14esima giornata di serie A, ultima trasferta di un anno da incorniciare per gli azzurri. Al PalaLavinium (ore 19) il Napoli Futsal affronterà la Fortitudo Pomezia, che ha fermato sul 2-2 il Pescara di Stefano Mammarella.