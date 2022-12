Napoli Futsal-Città di Melilli, cala il sipario a Cercola

Battute finali. Per gli azzurri il mese di dicembre si concluderà con due partite. L’ultimo incontro interno del 2022 contro Città di Melilli domani a Cercola (ore 19) e mercoledì 28 in trasferta contro Fortitudo Pomezia al PalaLavinium.

La 13esima giornata contro il fanalino di coda della serie A. Il Napoli Futsal affronterà i neroverdi allenati da Antonino Rinaldi. «L’atteggiamento deve essere quello di sempre. Non guardiamo la classifica. Dobbiamo scendere in campo come di consueto: agguerriti e concentrati», spiega alla vigilia il direttore generale Pasquale Scolavino. «E’ fondamentale conquistare i tre punti dopo il mezzo stop di Pescara e mantenere invariato il distacco dalle inseguitrici», avverte il dirigente azzurro. «Il Melilli verrà a giocarsi la partita della vita contro la prima della classe. Tocca a noi sfruttare le occasioni e vincere assolutamente la gara», auspica fiducioso Scolavino.

Festa della scuola calcio. «La società ha investito tantissimo nel settore giovanile, con l’idea di creare una cantera», argomenta il dg partenopeo. «Gli stranieri andranno sempre più a diminuire. C’è bisogno di italiani e di italiani forti», annuncia Scolavino. Domani cala il sipario a Cercola. «Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale e di buon anno».

Sguardo al futuro. «Intendiamo formare i ragazzi napoletani e portarli a disputare i campionati nazionali», asserisce convinto il direttore generale, che tesse le lodi di Alessandro Perugino e compagni. «Under 19 come la prima squadra. Gli azzurrini stanno dominando il torneo e hanno passato il turno di coppa, merito del grande lavoro dei tecnici Nicola Ferri e Rodolfo Fortino», conclude Scolavino.