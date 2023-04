Napoli-Milan, Pioli si prende la rivincita: «Ma in Champions sarà tutto diverso»

«La vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre 9 partite e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento». Stefano Pioli si toglie qualche sassolino dalla scarpa, il 4-0 del Milan sul campo della capolista Napoli è un risultato importantissimo: «Ma qualsiasi risultato non condizionerà le due partite di Champions. Darà modo a me e al mio staff di vedere situazioni più o meno positive. sarà uno scontro equilibrato tra due squadre forti che in Champions stanno facendo bene, mentre in campionato il Napoli è stato più bravo di noi».

C'è già aria d'Europa? «Mancano ancora dieci giorni. Testa all'Empoli, in campionato non abbiamo sempre affrontato le gare con il giusto atteggiamento. Saranno 180 minuti, ma ora testa alla prossima sfida di campionato - ha continuato Pioli a Dazn - Sicuramente la vittoria di oggi ci dà fiducia, ma saranno partite diverse. Non è che perché oggi abbiamo vinto 4-0 che il Napoli ha perso le sue certezze. Dobbiamo insistere e al Napoli ci penseremo affrontando le due gare spero con la personalità di stasera».