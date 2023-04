Video Spalletti, lite con Maldini e Leao nel tunnel: «Non si fa»

Scontro duro tra Luciano Spalletti e Paolo Maldini nel tunnel degli spogliatoi. Al termine del match, l'allenatore del Napoli ha richiamato Rafael Leao per un atteggiamento secondo lui canzonatorio al momento dell'esultanza dopo il gol. «Non si fa» urla Spalletti, un atteggiamento che non è piaciuto al calciatore e nemmeno a Maldini, che era presente nel tunnel a fine gara.

«Io stavo chiedendo solo all'arbitro dell'ammonizione di Lobotka. Lui è passato dicendomi che mi lamento sempre, ma noi siamo stati sempre corretti in panchina stasera. L'arbitro ha richiamato Pioli e non me. Questo suo parlarmi sopra non mi è piaciuto e gliel'ho detto, lui ha reagito un po'. Ma è tutto a posto: è Paolo Maldini, mi è dispiaciuto».