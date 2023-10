Antonio Scotto Di Luzio, chi era il tifoso del Napoli precipitato da 20 metri nello stadio Maradona

Aveva 42 anni il tifoso napoletano trovato morto questa notte nei pressi dello stadio Maradona di Napoli. Antonio Scotto Di Luzio, originario di Bacoli si era recato allo stadio con un amico, entrambi sprovvisti di biglietto, nel tentativo di bypassare i controlli sarebbe precipitato da un'altezza di 20 metri.

Il corpo è stato ritrovato dagli agenti della polizia durante la notte in un'area di parcheggio abbandonata.

Tony, come veniva chiamato dai suoi amici, era un dipendente dell’Eav, società della Regione Campania che si occupa del trasporto pubblico su ferro e gomma. Era sposato, lascia due figli piccoli.

«Lo ricorderò per sempre quando, da giovanissimo tifoso del Napoli, entrambi abbonati in Curva A, seguivamo il nostro amato Napoli. Insieme a tanti altri bacolesi», scrive sui social il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

«Erano i tempi del ritorno in Serie A, dopo il buio del fallimento. Andare allo stadio era sempre una grande gioia. E così dovrebbe essere, sempre. Per tutti. Ci lascia un giovane. Un amico di vecchia data. Un figlio di Bacoli. Possa tu riposare in pace, Tony».