Napoli-Milan, Spalletti fa mea culpa: «Champions? Sarà dura»

La peggiore notte dell'anno. Forse della sua storia a Napoli. Luciano Spalletti deve raccogliere i cocci della sua squadra dopo questo 0-4 allo stadio Maradona: «Risultato severo? No, perché il Milan ha fatto una grande prestazione, è partito forte e ha approfittato di tutte le occasioni che abbiamo concesso. Hanno saputo sfruttare gli spazi che c'erano, noi siamo stati sotto il nostro abituale livello - le parole dell'allenatore toscano al termine del match - Volevamo provare a ribaltarla, ma la disponibilità non è bastata. Abbiamo avuto difficoltà a far circolare la palla come sappiamo, non c'era qualità nella costruzione».

«Il Milan ha calciatori fortissimi che ci hanno messo in difficoltà in molte zone di campo. Le nazionali un po' ci hanno influenzato, ma hanno influenzato anche il Milan. Siamo stati un po' sfortunati con Osimhen e Olivera ma soprattutto stasera non siamo stati al livello di sempre», ha continuato Spalletti, che però contro i rossoneri la rivincita potrebbe prendersela subito in Champions League «Ora qualcuno capirà che non siamo avvantaggiati in questo sorteggio: sembrava fosse tutto facile e invece non è così. In Champions tutti danno il meglio, spero che qualcun altro la pensi come me».