Il Real San Giuseppe ribalta il pronostico e batte a domicilio l'Olimpus Roma nel primo turno di Coppa Italia di Serie A di futsal. I vesuviani trovano in Ale Patias il trascinatore: il bomber firma la doppietta decisiva al PalaOlgiata, che vale la qualificazione al turno successivo.

A completare la gran serata per i gialloblu, la ormai consueta prestazione “monstre” del portiere Bellobuono, che soprattutto nella ripresa blinda la porta ed evita il possibile pareggio dei padroni di casa. Match dagli elevati toni agonistici, in cui l'Olimpus recrimina per il rigore fallito da Joselito al 13' del primo tempo. Ma che deve contestualmente ringraziare la dea bendata per le numerose palle-gol sciupate dal Real sul parziale di 0-2.

Un espulso per parte - i due capitani Duarte e Dimas - completano un tabellino di una gara in cui entrambe le formazioni hanno difeso con le unghie e con i denti i rispettivi due minuti di inferiorità numerica, evidenziando ancora una volta grande organizzazione di gioco.

Passa dunque il Real San Giuseppe, che conoscerà solo il prossimo 31 gennaio la propria avversaria al secondo turno. Secondo l'abbinamento già stabilito, i ragazzi di Scarpitti renderanno visita alla vincente del derby tra Ciampino Aniene e Fortitudo Pomezia.