Napoli-Lazio, il ritorno di Reina protagonista nella sfida Champions

Lui a Napoli da avversario. Stavolta davvero, non come quella sera del 25 agosto 2018 quando Pepe Reina era seduto sulla panchina del Milan perché tra i pali c'era Gigio Donnarumma. I rossoneri persero per 3-2, lui si consolò con gli applausi dei suoi ex tifosi e gli abbracci dei suoi ex compagni. Più freddi i dirigenti, perché lo spagnolo - campione del mondo nel 2010, quando in Sudafrica era il vice di Iker Casillas nelle Furie Rosse -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati