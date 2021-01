Sarà un week end di calciomercato molto dinamico per Milan e Juventus. I rossoneri sono alle prese con l'affare Simakan; i bianconeri, invece, stanno chiudendo l'operazione Reynolds (prestito con obbligo sui 6-7 milioni) in sinergia con il Benevento. Il dg Paratici resta anche a caccia del nuovo attaccante pronto all'uso, esperto e, soprattutto, low cost. Ma servirà ancora un pò di tempo per conoscere il nuovo vice-Morata: oltre ai noti Pavoletti, Llorente e Giroud (il più complicato), potrebbero spuntare infatti nuovi candidati. Tornando a Reynolds, nei piani della Juventus il giovane esterno dovrà fare una tappa a Benevento prima di indossare la maglia della Signora. Un passaggio, questo, 'necessario' considerando che i bianconeri hanno terminato con l'acquisto di Mckennie gli slot per gli extracomunitari.

Passiamo a Simakan. Il difensore francese ha dato la sua parola al Milan e ormai da diversi giorni aspetta solo l'intesa totale tra club. Il club rossonero si è spinto fino a 15 milioni di euro più bonus ma la soluzione Lipsia, che lascerebbe il classe 2000 fino a giugno in Francia, resta quella preferita dallo Strasburgo. Da Casa Milan trapela ancora ottimismo anche se il ds Massara non trascura le alternative, come Kabak dello Schalke 04. Ore cruciali anche per Pinamonti al Benevento. L'agente Raiola è al lavoro con l'obiettivo di chiudere l'operazione entro i prossimi giorni. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni.

Ultimo aggiornamento: 21:43

