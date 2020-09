L’Everton di Carlo Ancelotti, almeno per stanotte, sarà solo in testa alla classifica della Premier League. Vince la terza partita consecutiva la squadra del tecnico italiano, 1-2 sul campo del Crystal Palace. E, Carlo, sembra aver trovato quell’attaccante che segna con regolarità, perché Calvert-Lewin, con la rete che ha aperto la partita, è già a quota 5 in campionato. La gara si è decisa nel primo tempo, perché poi è arrivato il gol del pareggio di Kouyate, prima del rigore decisivo di Richarlison (40’). L’Everton ha poi gestito da grande squadra nella ripresa, rischiando poco e andando vicino al tris in contropiede. A Liverpool in questo momento sognano.

Clamorosa rimonta del Chelsea, che sotto di 3 gol sul campo del West Bromwich, riesce a pareggiare al 93' con Abraham. Nel primo tempo la squadra di Lampard, inguardabile, va sotto per via delle reti di Robinson (doppietta) e Bartley. Poi nella ripresa Mount e Hudson-Odoi la riaprono, prima della zampata finale dell'attaccante inglese che regala un punto insperato ai Blues che comunque rimangono un cantiere aperto per un'identità di gioco ancora da trovare.