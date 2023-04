Roma-Milan, sfida Champions. Pioli ritrova Giroud: «Partita che vale doppio. Olivier sta bene, da Leao ci aspettiamo molto»

Scontro Champions all’Olimpico. Il Milan inizia il trittico di gare – Roma, Cremonese (3 maggio) e Lazio (6 maggio) – prima dell’Euroderby. Una partita da non perdere: rossoneri e giallorossi sono al quarto posto con 56 punti, a +2 dall’Inter (che domenica giocherà a San Siro contro la Lazio) e -3 dalla Juventus. «Sarà una sfida che vale doppio. Bisogna affrontarla con lo spirito delle partite importanti», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «Ribadisco, vale tanto. Dopo quella di domani, mancheranno soltanto sei partite e avremo altri scontri diretti. Se vinciamo questi match, possiamo qualificarci al quarto posto».

Giroud è recuperato: «Olivier sta bene, ha dovuto fare qualche giorno di riposo, è pronto per giocare». All’andata, l’8 gennaio, la Roma raggiunse il Milan nei minuti finali dopo un’ottima giocata con i rossoneri: «Conosciamo le loro caratteristiche. Ma non pensiamo troppo all’andata, dobbiamo stare attenti in quelle situazioni in cui la Roma è forte, come le palle inattive». Saranno diverse le difficoltà nella partita contro i giallorossi: «Nel 2023 in casa non ha subito gol, ha una fase difensiva organizzata e in fase offensiva ha calciatori di qualità. Ci vogliono attenzione e volontà di scardinare un reparto arretrato così forte. Dovremo provare per essere pericolosi». Il Milan è concentrato: «Sì, vogliamo fare un gran finale di stagione. Tutto si deciderà nelle ultime gare di campionato e nelle due partite delle semifinali di Champions. Vorremmo sempre essere protagonisti e abbiamo la possibilità di farlo. Bisogna, però, pensare a un match per volta». Infine, su Rafael Leao: «Rafa è un giocatore che è sempre stato molto dentro al gioco, ma è impossibile per tutti stare bene fisicamente. Poi le cose positive ti danno entusiasmo. Da lui ci aspettiamo tanto. Ibrahimovic? Zlatan sta un po’ meglio, ma non abbiamo fatto una diagnosi definitiva. Non ci sarà, così come Pobega e Florenzi».