Sala Consilina rinnova anche Abdala: il laterale argentino firma per un'altra stagione

Lo Sporting Sala Consilina continua la sua opera per allestire la squadra e non passa giorno che dalla sede del club non arrivino notizie, l'ultima in ordine di tempo riguarda il rinnovato rapporto con Gonzalo Abdala, l’accordo lega il laterale argentino ai colori gialloverdi della formazione valdianese fino al giugno 2024.

Nella sua lunga e brillante carriera Abdala meglio noto come ‘il Mago’ ha giocato con numerose squadre, partendo addirittura dalla C2 sarda per poi passare con il Martina, Napoli, Luparense, Real Rieti, Sandro Abate e Aniene. Il debutto con la maglia dello Sporting è arrivato nel gennaio 2022 e da allora il feeling con la piazza gialloverde è cresciuto gara dopo gara.

C’è la firma indelebile di Abdala sulla cavalcata dello Sporting Sala Consilina, l’argentino ha deliziato il pubblico con gol ne ha realizzati 24 e giocate sopraffine, un punto di riferimento per i draghi nella conquista di promozione e Coppa Italia, e lo sarà ufficialmente anche in Serie A.

«Sono molto felice ed orgoglioso di indossare questi colori anche in Serie A, non vedo l’ora di iniziare la stagione, per dimostrare le nostre ambizioni ad una società ed un pubblico che meritano tantissimo – prosegue l’argentino -. Ringrazio la mia famiglia, soprattutto mia moglie e mia figlia che mi seguono, la società, in particolare Giuseppe Detta, l’allenatore Fabio Oliva, tutto lo staff tecnico per la fiducia riposta in me, spero di ripagare tutti sul campo».