Napoli Futsal-Feldi Eboli, semifinale playoff su Sky Sport

«Tutti a Cercola per sognare insieme». E’ il claim scelto dal club capitanato da Fernando Perugino. Come a dire: «Vieni a tifare, non mancare». Questo l’invito-appello rivolto ai sostenitori azzurri per Napoli Futsal-Feldi Eboli.

Nuovamente sul parquet per il return match. La semifinale playoff gara 2 sarà visibile domani (ore 18) in diretta su Sky Sport. Sale l’attesa per il derby campano.

Su Whatsapp la N cerchiata dal verde bianco e rosso e la foto con Giovanni Simeone. Sono queste le premesse della vigilia per Attilio Arillo. «E’ stato un mese difficile. Sono stato già operato al menisco l’anno scorso. Sono cose che capitano nel calcio a 5 e ringrazio la società presieduta da Serafino Perugino per la vicinanza e l’assistenza.

Sono molto contento di essere ritornato», dichiara entusiasta.

«Il direttore tecnico Cacau sta dando tanto alla squadra. Stiamo bene sia mentalmente che fisicamente». Il Napoli di Nicola Ferri ha chiuso al primo posto il campionato a quota 63 punti. «Partita difficile a Catania ma siamo riusciti a prevalere. Derby campano complicato con la Feldi Eboli. Le volpi sono forti e non possiamo pensare di essere già in finale», avverte lo scugnizzo di Pianura.

«La formazione di Salvatore Samperi è stata costruita per vincere come il Napoli. Domani a Cercola bisogna dare il 110% per portare il risultato a casa». Suona la carica il laterale classe 1994. «E’ importante vincere. Un piacere ritornare. E’ una gioia in più se segno», dichiara il numero 9, artefice di un precedente illustre. «Rovesciata fantastica in regular season proprio contro la Feldi. Siamo forti e uniti: vogliamo vincere», conclude Arillo.

Match ball. «La Feldi Eboli ha lottato per il primo posto durante la regular season. Il ritorno della semifinale playoff sarà impegnativo. Rispettiamo il nostro avversario ma abbiamo l’apporto dei nostri tifosi in casa», dice Cacau. «Faremo un grande gioco come al PalaSele. Napoli e Feldi sono due squadre che sanno giocare a futsal. Speriamo di fare bene», auspica il direttore tecnico brasiliano.

Roster. «Tutti i giocatori rossoblu sono grandi finalizzatori. Hanno un portiere di qualità come Carlos Henrique Dal Cin, tra i sette migliori al mondo: pensa, para e gioca il pallone».

Andata. «La nostra una partita difensiva, sappiamo come neutralizzare il gioco 5 contro 4», argomenta il dt sudamericano, che potrà disporre di una carta in più. «Attilio Arillo ha dimostrato una grande capacità di recupero, un giocatore importante a nostra disposizione. Il miglior capocannoniere azzurro e del campionato quando si è infortunato al menisco. Posso affidarmi anche a Luca De Simone: so di contare su di lui», asserisce Cacau.

Duello. «Arriverà una Feldi arrabbiata, perché ha perso la prima partita e avrà una sola chance. Speriamo di non soffrire come successo ad Eboli».

Torcida. «Sarà importante la spinta della gente verso la finale. E’ un anno bellissimo per lo sport partenopeo con la vittoria dello scudetto del Napoli di Luciano Spalletti. Sono convinto che i nostri tifosi ci aiuteranno», chiosa Cacau.