Calciomercato, Hjulmand a un passo dalla cessione: incontrati i dirigenti dello Sporting Lisbona

Molto vicina la cessione di Morten Hjulmand del Lecce. Il centrocampista, cercato anche dai top club italiani, è molto vicino allo Sporting Lisbona.

A comunicarlo lo stesso Lecce con un comunicato: «L'U.S. Lecce comunica che dell'elenco dei convocati per la trasferta di Cadice, che verrà comunicato successivamente, non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese».