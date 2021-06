Kevin Strootman ha detto sì al Cagliari. Il centrocampista olandese ha, infatti, accettato la proposta dei sardi e già nelle prossime ore potrebbe sostenere i test medici che anticipano la firma sul contratto. Il club di Giulini sta limando i dettagli con l'Olympique Marsiglia dopo l'accordo raggiunto oggi a Milano sulla base di un prestito.

Il via libera, da quanto trapela, arriverà una volta definito l'accordo sull'ingaggio: i rossoblu chiedono ai francesi di contribuire al pagamento dell'alto stipendio del calciatore, sui 4,5 milioni di euro a stagione. Protagonista dell'operazione, ovviamente, Nainggolan. Il belga è rimasto in ottimi rapporti con Strootman dopo l'esperienza alla Roma, e da giorni è in pressing per convincerlo ad accettare l'offerta di Giulini.