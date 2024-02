Torino-Lazio, Juric in emergenza: «L'Europa è un treno che non passa tutti i giorni»

Il Toro vede l’Europa, imbattuto da 6 gare consecutive affronta la Lazio nel recupero della 21° giornata di campionato con l’emergenza in difesa da gestire. E con un rapporto Juric Cairo che pare incrinato dopo le dichiarazioni di entrambi. «Il treno per l’Europa non passa tutti i giorni, il confronto con la Lazio mi elettrizza. Urbano Cairo? Non parlo con lui ogni giorno. Ciò che importa è che siamo arrivati a un bel punto, con tanto sacrificio, e abbiamo una grande occasione per dare una gioia ai tifosi. Ciò che conta è l'aria al Filadelfia, il resto non conta. Siamo concentrati su queste partite, vogliamo ottenere il massimo. Il resto non influisce».

Europa League, Torino in corsa

«E’ una settimana particolare, Vojvoda non ci sarà, ha avuto un brutto colpo alla schiena.

Tameze non riesce ad allenarsi per l'influenza e pure Djidji ha avuto un problema alla caviglia. Serve uno sforzo superiore, e una buona dose di sacrificio. Buongiorno non torna prima della Fiorentina. In passato mancavano le pressioni, voglio che la squadra le abbia senza però subirla, non dobbiamo avere stress, possiamo giocarcela bene. Le altre squadre sono più attrezzate e più abituate, ma dobbiamo andare oltre l'emergenza e sentire che questo treno non passa ogni anno».

Torino-Lazio, segui la diretta

Torino-Lazio, la vigilia del match

«C’è poco da dire, li conosciamo e vengono dalla vittoria contro il Bayern. Con il Bologna non è andata bene, Sarri sa esattamente cosa vuole fare: tra noi sono state sempre partite belle anche per il pubblico, speriamo di riuscire a vincere. Preoccupato sì ma per i nostri giocatori in dubbio»

Probabili formazioni

«Vlasic sta alternando prestazioni di alto livello, come Cagliari, ma ci aspettiamo maggiore continuità. Anche lui ha avuto un problema, vediamo l'allenamento e poi decideremo. Ricci può anche giocare tra le linee, è un’opzione»