Verona-Sala Consilina 0-1: decide la rete di Stigliano

Lo Sporting Sala Consilina ritrova la vittoria e lo fa sul campo del fanalino Verona. Una vittoria di misura ma meritata dagli uomini di Fabio Oliva, che ancora una volta ha dovuto fare i conti con l'emergenza per le assenze del capitano Brunelli squalificato, di Volonnino e Arcidiacone infortunati e Salas a mezzo servizio. Per la prima volta in panchina ha fatto la sua presenza il più giovane dei Salas Emerson, che però, non è stato utilizzato. Assenza pesante anche nel Verona, che ha dovuto rinunciare a Lukaian. La gara si gioca nei minuti iniziali a ritmi bassi e il Verona prova a sorprendere i salesi scesi in campo con la maglia rossa e quasi ci riesce con il palo di Claro, ma il Sala Consilina non ci sta e replica con Thorp uno dei migliori in campo che sfiora il vantaggio.

Poi gli uomini di Oliva, aumentano i giri del motore e pur gravati da 5 falli vedono infrangersi sul palo di Stigliano l'occasione per sbloccare il match, ma i padroni di casa non sono passivi e in una ripartenza Fiuza nega la rete a Ugas.

Il tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa Portuga impegna Fiuza, il quale con l'aiuto del palo salva la sua porta. I legni sono protagonisti: Stigliano, da buona posizione batte a colpo sicuro ma la traversa gli nega la gioia del gol. Lo stesso laterale ex Benevento, non sbaglia al minuto 8 e 21" quando capitalizza una azione di Thorp e sottosimura batte Mazzoni, per l'1-0 dei salesi.

Thorp, va vicino al raddoppio ma ancora una volta il palo ferma la conclusione di piatto. Si va avanti con il minimo vantaggio per lo Sporting Sala Consilina, che riesce ad arginare anche il portiere di movimento del Verona e al suono della sirena brinda al successo col punteggio di 0-1 una vittoria che la porta a quota 26 punti. Dopo la sosta per la Nazionale dove è stato convocato anche Brunelli, gli uomini dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta, saranno impegnati in casa venerdì 9 febbraio con il Mantova che occupa la penultima posizione.