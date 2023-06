Agropoli-Gallipoli 2-1, non riesce la rimonta: salentini in serie D

All'Agropoli non riesce l'impresa di rimontare il pesante passivo rimediato nel match di andata con il Gallipoli che partiva dal 4-1. E dire che la squadra di Carmine Turco, seguita da un numeroso pubblico al Carrano di Castellabate per oltre metà gara ci ha creduto che potesse riuscire nella remuntada tanto che la prima frazione si è chiusa con i delfini sul doppio vantaggio.

Al 27’ ha sbloccato la contesa la rete di Salerno e nel secondo minuto di recupero Infimo ha firmato il 2-0 e con questo punteggio a favore dei delfini del Cilento si è andati all'intervallo.

Nella ripresa i padroni di casa ci hanno provato ma al minuto 79’ è arrivata la doccia fredda: il bomber francese Perchaud ha risolto in modo vincente una mischia siglando la rete che di fatto ha regalato la promozione in quarta serie per la squadra pugliese e ha mandato in estasi i tifosi giallorossi giunti a Castellabate.

Fino al triplice fischio non è successo più nulla il risultato è rimasto immutato sul 2-1: all'Agropoli restano gli applausi dei propri sostenitori per avere disputato una stagione da protagonista, ma anche l'amaro in bocca per aver solo sfiorato la promozione in D e avere perso per la terza volta la finale nazionale.

Al sodalizio caro al presidente Carmelo Infante, la strada per tentare di agguantare la serie D ora passa attraverso l'evetuale ripescaggio, altrimenti si dovrà tentare la scalata nella prossima stagione.