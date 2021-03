Il ritorno al gol di Luis Felipe Naibo Turmena dopo due mesi coincide con il 17esimo successo consecutivo. Alle spalle l’infortunio alla caviglia sinistra, all’orizzonte l’obiettivo che si avvicina. E la dedica va al compianto Marcolino, atleta del settore giovanile azzurro, venuto a mancare due anni fa. Legame consolidato e memoria rafforzata con l’hashtag #marcolinopersempreconnoi, scelto da capitan Fernando Perugino e compagni.

Cataforio-FF Napoli 2-9, non una sorpresa per la capolista, a quota 51 punti nel girone D. Pienamente ristabilito e rinfrancato, il tecnico Piero Basile ritrova il bomber classe 1991, intenzionato a recuperare tempo e terreno, a riprendersi lo scettro di capocannoniere della serie A2, e a mettersi nuovamente a disposizione del gruppo. Fuori 6 gare e con la voglia di spaccare il mondo.

Non sono da meno Rodolfo Fortino, Vincenzo Milucci, Adriano Foglia: le loro doppiette stendono i calabresi. Contribuiscono alla vittoria Luca De Simone e Vitor Renoldi. Per la formazione di Pasquale Praticò a segno Andrea Labate e Giuseppe Cilione. In porta Andrea De Gennaro, che ha rilevato Marcio Ganho nel secondo tempo. E’ tornato ad indossare la maglia numero 16 Vincenzo Amirante.

