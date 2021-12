Coppa Italia dei medici: vince il team di Melito Porto Salvo

La squadra dei medici di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) si è aggiudicata la diciottesima edizione della Coppa Italia messa in palio dalla Asd nazionale medici calcio. Le gare si sono disputate a Roma sui campi del centro sportivo Don Orione, del Policlinico Gemelli e del Don Calabria. In finale i calabresi hanno piegato Napoli per 2-1con reti di Francesco Zavettieri (a lui la coppa di cannoniere con 5 centri) e Lasco. Pari momentaneo di Romano per i partenopei. Per la squadra del dottore Nino Zavettieri si tratta della settima Coppa nell'albo d'oro della manifestazione.

I melitesi nella fase eliminatoria avevano superato Avellino per 1-0, i campioni d'Italia del Cosenza per 3-1 e Bologna per 3-0. Nella semifinale successo su Taranto per 2-1. Melito, che succede a Trinacria Palermo vincitrice delle ultime due edizioni, a marzo affronterà per la conquista della Supercoppa il Cosenza. Migliore portiere della manifestazione Francesco De Luca dell'Avellino.