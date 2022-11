Il Napoli United perde a Maddaloni, espulso Maradona junior

Sconfitta di misura per il Napoli United, che cade (2-1) sul campo della Maddalonese. Gara ricca di colpi di scena e segnata dal nervosismo. I casertani partono meglio e al 23' passano in vantaggio con Balzano. Il raddoppio in avvio di ripresa: è Di Mauro a trasformare un calcio di rigore. La compagine di Maradona, imbattuto da oltre due mesi, non demorde e al 33', con Pelliccia, riapre i giochi. Gli ultimi minuti di gara sono segnati dal nervosismo e a farne le spese è il Napoli United, che rimedia ben quattro espulsioni: Ciranna (doppia ammonizione), Somma, Barone e Maradona junior per proteste.