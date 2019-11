La Puteolana ipoteca la semifinale di Coppa

Va alla Puteolana 1902 il primo round dei quarti di finale della Coppa Italia. Albanova che paga pesantemente l’aver giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini. Latitano le grandi occasioni nel corso del primo. La solidità dei due centrocampi e la pioggia influiscono sul gioco. La gara però si accende alla fine della prima frazione. Al 44’ Albanova in dieci: Panico vola verso l’area di rigore e il giovane Migliarotti commette fallo e viene espulso con rosso diretto. Nella ripresa con un uomo in meno l’Albanova si schiera con il 4-2-3 ma non passa un minuto e Puteolana in vantaggio con Roberto Palumbo che in area controlla la palla di sinistro, si gira e supera Riccio. L’Albanova può subito pareggiare con Peluso, su cross di Scielzo, ma Ferrara interviene all’ultimo istante. Tufano prova da lontano ma Ferrara risponde ancora presente. Bella azione ancora dell’Albanova con Scielzo, serve Lepre che dall’altezza del dischetto manda la palla alta. Al 16’ Roberto Palumbo raddoppia con il sinistro in mischia.

