Montecalvario Calcio, la mappa dei Quartieri spagnoli sulle maglie

Un forte segnale di identità al territorio, ecco perché sulle maglie della squadra di calcio della Montecalvario - iscritta al campionato di Terza Categoria della provincia di Napoli - compare la mappa dei Quartieri Spagnoli. È stata un'idea lanciata dall'imprenditore Sasy Visone, che è uno degli sponsor della squadra con il marchio Quartieri Spagnoli Napoli Official. «Questa volta vogliamo accompagnare tutti insieme la Montecalvario Calcio Quartieri Spagnoli nella sua risalita, la squadra del nostro quartiere ha trovato tanti sponsor che la vogliono vedere di nuovo in Prima categoria. Questa maglia speciale è stata voluta fortemente dalla società e degli sponsor poiché si tratta di una maglia che riporta la mappa dei quartieri Spagnoli come seconda pelle per chi scende in campo, una maglia di forte appartenenza che fa capire il legame che lega squadra società e tifosi, a mio avviso una maglia così bella neanche in serie A l’abbiamo vista. L’augurio è di vedere i ragazzi impegnarsi e vincere portando in alto questo nome così antico quanto glorioso, quello dei Quartieri spagnoli», spiega Visone.

Questo l'organigramma societario:presidente Raffaele Valentino, vicepresidente Giovanni Fiorito, consigliere Luca Valentino, amministratore Alessandro Pierno, direttore generale Antonio Cafasso, direttore sportivo Giuseppe D'Amato, allenatore Giuseppe Musto, vice allenatore Ciro Criscuolo, collaboratore sportivo Dario Criscuolo,

team manager Gennaro Farina.